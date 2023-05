Schauspielerin Jennifer Coolidge unterstützt Hollywood-Streik

US-Schauspielerin Jennifer Coolidge („The White Lotus“, „American Pie“) hat den streikenden Hollywood-Autoren bei den MTV Movie & TV Awards unterstützende Worte geschickt. „Fast jede großartige Comedy beginnt mit großartigen Autoren“, sagte die 61-Jährige in einer Videobotschaft am Sonntagabend. „Ich stehe hier heute Abend vor Ihnen Seite an Seite mit meinen Schwestern und Brüdern von der WGA, die jetzt gerade kämpfen, kämpfen für Künstlerrechte überall“, sagte die Schauspielerin weiter. Coolidge erhielt an dem Abend den „Comedic Genius“-Award.