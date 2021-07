US-Schauspielerin : Jennifer Lawrence fühlt sich manchmal wie im Hausarrest

Jennifer Lawrence geht nicht in den Supermarkt, weil sie Angst hat erkannt und auf dem Weg nach Hause verfolgt zu werden. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Berlin Die Oscarpreiträgerin kennt die Schattenseite von Prominenz. Sie lässt sich nur selten in der Öffentlichkeit blicken und führt ein zurückgezogenes Leben. Und das hat einen Grund.

Tatsächlich gehe sie „nicht in den Supermarkt, damit mir niemand zurück nach Hause folgen kann. Und ich gehe auch selten aus. Entweder besuchen mich meine Freunde oder ich besuche sie.“ Bereits vor der Pandemie sei es manchmal so gewesen, „als ob ich Hausarrest hätte. Aber privat zu sein ist die einzige Möglichkeit, sich zu schützen“, so Lawrence.