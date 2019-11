Trennung : Jenny Elvers wieder Single: „Er war eine Sommerliebe“

Berlin Im Juni strahlte Jenny Elvers noch an der Seite ihres neuen Freundes. Jetzt aber ist alles vorbei.

Elvers fügte hinzu: „Ich lasse nur schwer Nähe zu. Wenn mir jemand zu nahe kommt, gehe ich auf Abstand.“ Das Paar hatte sich im Juni erstmals zusammen bei einem PR-Event in Berlin gezeigt.

Am Freitag wird die Schauspielerin mit Eislauf-Partner Jamal Othman (33) in der vierten Sat.1-Live-Show von „Dancing on Ice“ zu sehen sein.