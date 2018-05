später lesen Am Muttertag Jessica Alba spendet 1,5 Millionen Windeln FOTO: Mike Nelson FOTO: Mike Nelson Teilen

Twittern

Teilen



Die Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba (37) hat am Muttertag mit ihrer Firma 1,5 Millionen Windeln an eine gemeinnützige Organisation in Los Angeles gespendet. dpa