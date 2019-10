Cover-Foto : Jessica Alba war ihrer Tochter peinlich

München Hollywood-Star und Unternehmerin Jessica Alba (38) ist ihrer Tochter schon mal peinlich gewesen.

„Vor ein paar Jahren kam sie nach Hause und sagte: Es ist was total peinliches passiert: Du warst im Supermarkt, auf einem Magazin-Cover. Meine Freunde werden Dich sehen.“ Bis dahin sei ihrer Tochter nicht bewusst gewesen, dass sie eine gewisse Bekanntheit habe, sagte die Schauspielerin („Fantastic Four“) am Montagabend auf der Gründermesse „Bits&Pretzels“ in München.