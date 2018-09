später lesen Deutsche Schauspielerin Jessica Schwarz übernachtet am liebsten in kleinen Hotels FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern

Teilen



Schauspielerin Jessica Schwarz (41) übernachtet auf Reisen und während Dreharbeiten am liebsten in kleinen Boutique-Hotels. „Ich mag eher familiäre Hotels, die persönlich geführt sind und in denen die Menschen, die da arbeiten, nett und zuvorkommend sind“, sagte die 41-Jährige in Michelstadt. dpa