Kennen wir uns? : Jessica Schwarz wird ab und zu verwechselt

Berlin Die Schauspielerin geht oft ungeschminkt auf die Straße - und manchmal wissen die Leute dann nicht, ob sie sie kennen oder nicht.

Auf die Frage, ob sie auf der Straße oft erkannt und angesprochen wird, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berliner Modewoche: „Man merkt schon, wenn Leute sich freuen oder dir vorsichtig winken oder dich verwechseln, weil sie denken, dass sie früher mit dir Handball gespielt haben. So nach dem Motto: Kennen wir uns aus dem Handball? Solche Dinge passieren schon ab und zu“. Sie gehe oft ohne Make-up aus dem Haus. „Ich gehe zum Beispiel immer ungeschminkt zum Bäcker. Das Einzige, was ich immer auftrage, ist mein Augenbrauenstift.“