Laufsteg-Show : „Jetzt sind wir Profis“ - Das 17. Topmodel-Finale

München/Köln Mutter und Tochter als Konkurrentinnen - und eine Kandidatin, die aus Protest gegen die Show fehlt: An diesem Donnerstag geht die 17. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ zu Ende - die erfolgreichste seit 13 Jahren.

Topmodel-Finale Nummer 17: An diesem Donnerstag geht die aktuelle Staffel des ProSieben-Dauerbrenners „Germany's Next Topmodel“ zu Ende.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Show gibt es eine ganz besondere Konstellation in der Endrunde: Mit der 19 Jahre alten Lou-Anne aus Österreich und der 50-jährigen Martina kämpfen Mutter und Tochter gegeneinander und gegen drei weitere Kandidatinnen um den Titel. Möglich macht es ein Konzept, mit dem Heidi Klums Modelshow inzwischen ganz gut fährt: Vielfalt.

Wow, die Mädchen heißen jetzt Models

„Diversity - da isse!“, hieß es zu Beginn der Staffel. Denn Klum setzt in ihrer Modelshow einmal mehr auf ein gefälliges Trendthema und lässt auch Kandidatinnen zu, die früher keinen Platz auf dem Laufsteg bekommen hätten - und erlaubt es inzwischen auch Frauen jenseits der 45 Kilo und der Altersmarke von 25, auf Laufstegen zu „walken“ und Fotos von sich machen zu lassen. Da kam Klums Vokabular bisweilen an die Grenzen: Models wolle sie die Kandidatinnen nennen, nicht mehr „Mädchen“ (phonetisch „Meeeeedcheen“).

Zickenkrieg ist out

„Ich glaube, das Besondere an dieser Staffel war wirklich, dass wir alle so unterschiedlich sind“, sagt die 21 Jahre alte Anita aus Neuburg an der Donau kurz vor dem Finale im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Und dass es um unsere Persönlichkeiten ging und nicht um Zickenkrieg - den hat man ja auch wirklich schon oft genug gesehen“, ergänzt Martina, die sich vor allem als Finalistin sieht - und nicht als Mutter einer Finalistin. „Ich habe dieses Muttergefühl im Moment gar nicht“, sagt sie - und lachend an ihre Tochter gerichtet: „Sorry, Schatz.“