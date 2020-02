Star-Komiker : Jim Carrey: „Ich liebe meine Isolation“

Berlin Schauspieler Jim Carrey zeigt in der Öffentlichkeit oft Präsenz. Doch er liebt es auch, sich zurückzuziehen.

Allerdings habe er auch einen Teil, der sich gerne anderen präsentieren wolle. Dies könne er mittlerweile auch stark durch Malerei: „Ich muss kreativ sein. So kann ich verarbeiten, was mir passiert. Zum Beispiel, wenn jemand mein Herz bricht.“

Aktuell ist Carrey in dem Film „Sonic - The Hedgehog“ in den deutschen Kinos zu sehen. Es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Kult-Videospiels.