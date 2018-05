später lesen Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht spielt erstmals Theater FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) wird erstmals auf einer Theaterbühne stehen. Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht spielt in Worms in der Inszenierung von „Siegfrieds Erben“ von Roger Vontobel zum ersten Mal Theater, wie die Nibelungen-Festspiele am Samstag mitteilten. dpa