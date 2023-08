US-Talkshowmoderator Jimmy Kimmel dachte vor Hollywoodstreik über Ruhestand nach

Die fünf Late-Night-Moderatoren können aufgrund des Streiks der Drehbuchautoren seit Anfang Mai keine neuen Shows mehr aufnehmen, die Erlöse ihres Podcasts wollen sie an ihre derzeit arbeitslosen Mitarbeiter weitergeben. Kimmel erklärte: „Jetzt realisiere ich: Oh ja, es ist ganz schön, zu arbeiten.“ Er mache zwar oft den Sommer über eine lange Pause, aber dieses Jahr sei es anders, erklärte er. Laut dem Branchenmagazin „Variety“ hatte der US-Sender ABC erst vor einem Jahr den Vertrag mit Kimmel für seine „Jimmy Kimmel Live!“-Show um drei Jahre verlängert, was einen baldigen Rücktritt des Moderators ohnehin erschwert hätte.