Jury-Urgestein : Joachim Llambi wird Gast-Juror bei „DSDS“

Berlin Auf Thomas Anders und Sarah Engels folgt Jury-Urgestein Joachim Llambi. Der Kritiker aus „Let's Dance“ wird in den letzten beiden Livesendungen neben Florian Silbereisen Platz nehmen.

Thomas Anders hatte die Superstar-Anwärter in der ersten Live-Show unter die Lupe genommen, Sarah Engels war in der zweiten Show dran. In Show 3 und 4 soll das jetzt Joachim Llambi in die Hand nehmen.