Schauspieler Joe Bausch: „Als Rotfuchs wurde ich gehänselt“

In seinem neuen Werk „Verrücktes Blut“ beschäftigt sich Bausch mit seiner Kindheit und Jugend. „Ursprünglich sollte dieses Buch mein Erstlingswerk werden“, sagte er dem Blatt. „Doch vor gut zehn Jahren war ich im Kopf noch nicht bereit, so tief und kompromisslos in meine ersten zwei Lebensjahrzehnte einzutauchen.“ Seine bisherigen Publikationen beschäftigten sich immer mit dem Leben fremder Menschen. „Das eigene zu reflektieren, so rückhaltlos wie ich es tat, ist eine ganz andere Nummer.“