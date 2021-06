Freizeit : Joe Biden unternimmt Geburtstags-Radtour mit Frau Jill

Ganz entspannt: Joe und Jill Biden machen eine Fahrradtour in Rehoboth Beach. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Rehoboth Beach/Washington US-Präsident Joe Biden muss momentan viele wichtige Entscheidungen treffen. Aber was kann es Wichtigeres geben als den Geburtstag seiner First Lady?!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zum 70. Geburtstag seiner Ehefrau Jill hat US-Präsident Joe Biden am Donnerstag eine kleine Pause von seinen Amtsgeschäften in der Regierungszentrale in Washington eingelegt.

Die Bidens verbrachten den Tag am Meer in ihrem Heimat-Bundesstaat Delaware, in dem Strandort Rehoboth Beach. Der Präsident ist freilich immer im Dienst, hatte am Donnerstag aber keine öffentlichen Termine.

Am Mittag (Ortszeit) machten er und die First Lady eine Radtour in einem nahe gelegenen Park. Mit Helm, in Turnschuhen und T-Shirts radelten die beiden einen Wanderweg entlang, begleitet von Sicherheitsleuten des Secret Service.

Nach Angaben des Sprechers von Jill Biden verbrachte das Paar den Tag in Rehoboth Beach zu zweit - ohne Familie oder Freunde. Die Bidens feiern in diesem Jahr ihren 44. Hochzeitstag.