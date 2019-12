Freizeit : Jörg Pilawa feiert Silvester mit Familie und Freunden

Offenburg In den letzten Jahren musste Jörg Pilawa an Silvester immer arbeiten. Diesmal aber hat der Moderator frei.

In den Vorjahren stand Pilawa, der in Hamburg lebt, an Silvester in der ARD als Moderator der „Silvester Show mit Jörg Pilawa“ vor der Kamera. In diesem Jahr wurde die Show erstmals aufgezeichnet und ist, im Gegensatz zu früher, nicht mehr live.