Black Lives Matter : John Boyega kämpft bei Rede gegen Rassismus mit Tränen

Berlin Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd kam es auch in London zu einer großen Demonstration. Mit dabei auch John Boyega, der eine sehr emotionale Rede hielt.

„Ich warte nicht! Ich bin in diesem Land geboren. Ich bin 28 Jahre alt, in London geboren und aufgewachsen“, sagte Boyega, der vor allem als desertierter Sturmtruppensoldat Finn in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ sowie in zwei weiteren Filmen der Reihe bekannt ist.