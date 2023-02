Sex-Pistols-Frontmann : John Lydon scheitert bei der ESC-Vorauswahl

Dublin Ein legendärer Ex-Punk erobert die ESC-Bühne. Dazu wird es leider nicht kommen. John Lydon alias Johnny Rotten fährt nicht nach Liverpool.

Der frühere Frontmann der Punkrockband Sex Pistols, John Lydon, ist mit seinem Beitrag als Irlands Kandidat für den diesjährigen Eurovision Song Contest gescheitert. Der Song „Hawaii“ seiner Band Public Image Ltd, mit dem der früher als Johnny Rotten bekannte 67-Jährige auf das Alzheimer-Leiden seiner Frau Nora aufmerksam machen wollte, belegte bei der Vorauswahl nur den vierten Platz. Für Irland soll nun die Band Wild Youth mit ihrem Song „We Are One“ beim ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool antreten.