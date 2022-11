Streit mit Ex-Frau Amber Heard : Johnny Depp legt Berufung im Verleumdungsprozess ein

Johnny Depp stritt sich vor Gericht ausgiebig mit seiner Ex Amber Heard. Foto: Steve Helber/AP/dpa

Fairfax Der Gerichtskrimi zwischen dem Hollywood-Star und seiner Ex machte weltweit Schlagzeilen. Nun will Depp das Urteil anfechten - zumindest teilweise.

Das Anwaltsteam des „Fluch der Karibik“-Stars reichte den Antrag bei einem Berufungsgericht in Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia ein, wie US-Medien berichteten. Die Entscheidung der Geschworenen, dass Depp zwei Millionen Dollar Schadenersatz an Heard zahlen müsse, sei fehlerhaft gewesen, machen die Anwälte in dem Dokument geltend.