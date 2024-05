Entertainer Joko und Klaas nutzen Sendezeit als Werbung für Europawahl

Joko ging auf die zuvor gezeigten Vorhersagen der Fachwelt und die Horrorvisionen der KI ein, die leere Fabriken, sterbende Wälder, tote Fische und Gewalt auf den Straßen zeigten. „Das muss so nicht eintreten. Doch es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass es so nicht eintritt. Am 9. Juni ist Europawahl und wir sollten alle dahin gehen.“