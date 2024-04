Fernsehen Joko und Klaas regieren ProSieben

Nachdem die Entertainer Joko und Klaas bei einer TV-Aktion in Berlin ein großes Feuerwerk in einem Keller abgefackelt haben, warnt ihr Haus-Sender ProSieben mögliche Nachahmer. „Das Feuerwerk im Keller wurde von Profis überwacht. Es sind keine Schäden am Gebäude entstanden. Es gilt ganz klar: Bitte nicht zu Hause nachmachen“, sagte ein ProSieben-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur zum Live-Spektakel in der Nacht. Die Berliner Feuerwehr teilte auf dpa-Anfrage mit, es habe „keinen Einsatz“ gegeben, „der in Verbindung mit der beschriebenen "Handlung" steht“.