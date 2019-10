Berufswahl : Jonas Kaufmann wollte schon als Kind Opernsänger werden

Jonas Kaufmann hat seinen Kinderwunsch in die Tat umgesetzt. Foto: Tobias Hase/dpa.

München Star-Tenor Jonas Kaufmann (50) wusste schon als Kind, was er werden will. „Mir wird gesagt, dass ich schon im Kindergarten immer gesagt habe: Ich werde Opernsänger“, sagte er in München bei der Vorstellung des Online-Schulungs-Portals „Meet Your Master“.

Kaufmann zeigt in Tutorials, wie man singt. „Es ist ja nicht so, dass ich etwas habe, was mir keiner nachmachen soll“, sagte er - auch wenn „Unterrichten für mich immer etwas Exotisches gewesen ist“.