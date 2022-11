Star-Koch : Jubel für Schuhbeck: Verurteilter Koch singt bei Dinner-Show

München Bei seinem ersten großen öffentlichen Auftritt seit seiner Verurteilung trällert Alfons Schuhbeck Elvis-Lieder und wird bejubelt. Aber die Strapazen der letzten Wochen sind dem Koch anzusehen.

Der 73-Jährige trat zum Abschluss der Show auf und sang „Sweet Caroline“ von Neil Diamond und „I can't help falling in love with you“ von Elvis Presley. Schuhbeck sah sehr mitgenommen aus. „Ich trinke zwei Schnapserl“, sagte er nach seinem Auftritt. „Die letzten beiden Wochen waren nicht so der Hit bei mir.“