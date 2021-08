Landleben : Judith Rakers und die Freude ihrer Hühner

Berlin Ist es Liebe? Die Fernsehmoderatorin zeigt sich realistisch. Sie weiß, warum das Federvieh sie so stürmisch begrüßt, wenn sie nach Hause kommt.

Dabei mache sie sich aber nichts vor, meinte die am Rand von Hamburg lebende Hobbybäuerin und Buchautorin („Homefarming - Selbstversorgung ohne grünen Daumen“, 2021). Schließlich hätten die Tiere ein pragmatisches Motiv: „Ihre Freude hat in erster Linie wohl damit zu tun, dass sie mich mit Futter in Verbindung bringen. Denn ich bringe ihnen jeden Tag, was in der Küche übrig bleibt.“