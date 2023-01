Musik : Jürgen Drews vor Bühnenabschied: „Nervös bin ich nicht“

Jürgen Drews (r) wird in der Show, die bereits im Oktober 2022 aufgezeichnet wurde und die am 14. Januar im Ersten ausgestrahlt wird, das letzte Mal auf der Bühne zu sehen sein. Foto: Dominik Beckmann/JürgensTV/MDR/dpa

Leipzig Eigentlich habe er heimlich von der Bildfläche verschwinden wollen, sagt Jürgen Drews. Doch zum Abschied gibt es jetzt doch noch einmal eine große Show. Der „König von Mallorca“ gibt sich gelassen.

Bevor sich Jürgen Drews am Samstag ganz offiziell von der Bühne verabschiedet, hält sich die Aufregung bei der Schlager-Ikone nach eigenen Worten in Grenzen. „Nervös bin ich nicht“, sagte Drews der Deutschen Presse-Agentur vor der Ausstrahlung seiner Abschiedsshow „Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied“ am Samstag (20.15 Uhr/ARD).