Für die französische Schauspielerin Juliette Binoche (54) ist die #MeToo-Debatte so wichtig wie die feministische Bewegung in den 70er Jahren. „ (...) und wir sind noch nicht am Ende“, sagte Binoche dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. dpa