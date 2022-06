Popstar : Justin Bieber leidet an Gesichtslähmung

Justin Bieber leidet an Gesichtslähmung

Justin Bieber leidet nach eigenen Angaben am Ramsay-Hunt-Syndrom. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Los Angeles Erst vor wenigen Tagen hat Popstar Justin Bieber mehrere Konzerte seiner „Justice World Tour“ verschoben. Jetzt erklärte er seinen Fans per Videobotschaft den Grund dafür.

Der kanadische Popstar Justin Bieber (28) hat wenige Tage nach der Absage von Konzerten in einem Video seine Fans informiert, dass er an einer Gesichtslähmung leidet.

Der Sänger postete auf Instagram ein fast dreiminütiges Video, in dem er über eine Diagnose mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom spricht. Dabei handle es sich um eine Virus-Erkrankung, die Nerven in seinem Ohr und in seinem Gesicht angreife, erklärt Bieber.