US-Sänger Justin Timberlake alkoholisiert im Auto erwischt

Der Sänger, der mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet ist und zwei Kinder hat, war vor allem mit der Boygroup *NSYNC berühmt geworden und ist inzwischen auch solo erfolgreich. Derzeit ist er mit einem neuen Album auf Tour. Im Rahmen seiner „Forget Tomorrow“-Welttournee stehen die nächsten Konzerte ab Freitag in Chicago und in New York an. Der mehrfache Grammy-Gewinner („Cry Me a River“, „What Goes Around... Comes Around“) plant ab Juli in Europa aufzutreten und dann auch Konzerte in Berlin, München, Köln und Hamburg zu geben.