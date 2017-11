später lesen Bangen um die Karriere Justus Frantz verliert Fingerkuppe FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Der Pianist Justus Frantz (73) bangt um seine Karriere. Der Dirigent der „Philharmonie der Nationen“ hat sich am Montagabend in seinem Haus in Hamburg-Pöseldorf die Fingerkuppe an einer Brotschneidemaschine abgetrennt, wie sein Management am Mittwoch mitteilte. dpa