Auszeichnungen : Kabarettistin Maren Kroymann erhält Comedy-Ehrenpreis

Köln Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin - Maren Kroymann ist äußerst vielseitig - und dabei erfolgreich. Für ihr Lebenswerk wird sie nun geehrt.

Kroymann werde bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises am Freitagabend (1. Oktober, 20.15 Uhr, Sat.1) den Ehrenpreis erhalten.

Kroymann hat in vielen erfolgreichen Filmen und Serien mitgespielt. Einem großen Publikum wurde sie Ende der 1980er Jahre als Pfarrersgattin in „Oh Gott, Herr Pfarrer“ (ARD) bekannt. Später bekam sie mit „Nachtschwester Kroymann“ (ARD) eine eigene Satiresendung. Ihre aktuelle Sketch-Comedysendung „Kroymann“ (ARD) gewann in den vergangenen Jahren mehrere Auszeichnungen, darunter den Grimme-Preis.