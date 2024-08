Fernsehen Kalkofe: „Selbst tiefste Klärgruben haben unten ein Loch“

Antwort: „#SchleFaZ“ war ursprünglich nur eine Schnapsidee für einen Sommer. Wir haben nie damit gerechnet, was wir da anstoßen würden. In England und Amerika war es zuvor schon populär, gemeinsam mit Freunden schlechte Filme anzuschauen und Spaß an der unfreiwilligen Komik zu haben, bei uns eher weniger.