US-Wahl : Kanye West stimmt für sich selbst

Los Angeles Wem geben die Amerikaner bei der Wahl ihre Stimme? Trump oder Biden? Rapper Kanye West geht da einen ganz eigenen Weg.

„Heute stimme ich zum ersten Mal in meinem Leben für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten und es ist für jemanden, dem ich wirklich vertraue ... mich“, schrieb West auf Twitter. Dazu postete er mehrere Fotos und Videos von dem Vorgang in einem Wahllokal in Park County (US-Staat Wyoming). Auf dem Stimmzettel hatte er als „Write-in“-Kandidat seinen Namen und den von Predigerin Michelle Tidball als Vize-Kandidatin eingetragen.