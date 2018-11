Kanye West und Kim Kardashian fliegen in privater Boeing 747

US-Rapper Kanye West (41) und Ehefrau Kim Kardashian (38) flogen in einer privaten Boeing 747 - ein Flugzeug für 660 Passagiere. Für die Alleinnutzung ernten sie nun Kritik.

Kardashian zeigte Medien zufolge in einem Instagram-Video, wie die beiden das leere, für bis zu 660 Passagiere ausgelegte Flugzeug betreten. Neben Schlafzimmern, Aufenthaltsbereichen und vielen leeren Sitzen ist auch Kardashians Fitness-Trainerin zu sehen. Wohin der Flug führte, sagte Kardashian nicht. Am Mittwoch wurden die beiden aber in Tokio gesichtet, wo sie dem „People“-Magazin zufolge Künstler Takashi Murakami in seinem Studio besuchten. Twitter-Nutzer kritisierten die Aktion als verschwenderisch und umweltschädlich. „Du hast die Macht und das Vermögen, nachhaltig zu reisen, stattdessen tust du das Gegenteil. Wofür? Aufmerksamkeit auf Instagram?“, schrieb eine Nutzerin. Andere zeigten sich begeistert. Ein Nutzer schrieb, West sei seiner Zeit voraus.

Auch andere Stars wie Jay-Z und Beyoncé, Drake und Justin Bieber fliegen regelmäßig in Privatflugzeugen. Mit einer Boeing 747 - demselben Modell wie die Air Force One von US-Präsident Donald Trump - gingen West und Kardashian aber noch einen Schritt weiter.

Chartern kann man eine Boeing 747 in der Regel nicht. Für diesen Sonderfall könnten die Kosten dem Reise-Blog „Simple Flying“ aber bei etwa 200.000 Dollar (177.000 Euro) pro Stunde gelegen haben. Bei einem Langstreckenflug von zehn Stunden hätte das Paar damit rund zwei Millionen Dollar (1,8 Mio Euro) gezahlt.

(özi/dpa)