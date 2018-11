später lesen Waldbrände in Kalifornien Kanye West und Kim Kardashian spenden für Brandopfer FOTO: Justin Lane FOTO: Justin Lane Teilen

Rapper Kanye West (41) und Ehefrau Kim Kardashian (38) haben 500.000 US-Dollar für Feueropfer in Kalifornien gespendet. Kardashian trat am Mittwoch in der US-Sendung „The Ellen DeGeneres Show“ auf und übergab drei Spendenschecks, die auch von ihrem Mann unterzeichnet waren. dpa