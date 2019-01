später lesen Glamour-Paar Kardashian und West bekommen viertes Kind FOTO: Jason Szenes FOTO: Jason Szenes Teilen

US-Fernsehstar Kim Kardashian West („Keeping Up with the Kardashians“) und Rapper Kanye West bereiten sich auf die Geburt ihres vierten gemeinsamen Kindes vor. Der Junge werde „bald“ von einer Leihmutter ausgetragen, bestätigte Kardashian am Montag in der Talkshow „Watch What Happens Live with Andy Cohen“. dpa