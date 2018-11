Karl Lagerfeld startet Festbeleuchtung in Paris

Viereinhalb Wochen vor Weihnachten hat Modezar Karl Lagerfeld (85) die Festtagsbeleuchtung auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées eingeweiht. dpa

Der aus Hamburg stammende Designer gab am Donnerstag per Knopfdruck den Auftakt für das Lichtspektakel in der französischen Hauptstadt. In diesem Jahr ist die berühmte Straße in rotes Licht getaucht. Neben Lagerfeld war unter anderen die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo zu sehen.

Die Beleuchtung der 400 Bäume auf dem berühmten Boulevard hat jedes Jahr einen anderen prominenten Paten oder eine berühmte Patin. Im vergangenen Jahr war es die Schauspielerin Lily-Rose Depp (19) gewesen. Die Champs-Élysées sind etwa zwei Kilometer lang und 70 Meter breit, in Touristenführern ist häufig von der „schönsten Avenue der Welt“ die Rede.

FOTO: Christophe Ena