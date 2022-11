Die Session beginnt : Karneval trotz Inflation: So können Sie bei den Kostümen richtig sparen

Es muss nicht immer das teure lizenzierte Kostüm sein. Es gibt auch günstigere Alternativen. Foto: dpa/Alastair Grant

Egal ob Sitzung, Umzug oder Party: Das richtige Kostüm darf an Karneval natürlich nicht fehlen. Die sind aber oft nicht gerade günstig. Wir zeigen, wie man ein passendes Kostüm findet, ohne den Geldbeutel zu sehr zu belasten.

Von Andreas Conrad

Steigende Spritpreise, höhere Heiz- und Stromkosten und immer teurere Lebensmittel in den Supermärkten: Viele Verbraucher müssen zurzeit ganz besonders auf ihre Ausgaben achten. Da fällt es schwer, in der Haushaltskasse noch Platz für ein teures Karnevalskostüm zu finden. Damit Karneval trotzdem ein voller Erfolg wird, haben wir Tipps gesammelt, wie man bei Karnevalskostümen richtig Geld sparen kann.

Günstige Alternativen zu teuren Lizenz-Kostümen finden

Die großen Filmstudios lassen sich ihre Lizenzen gerne gut bezahlen. Das heißt, wer zum Beispiel ein Spiderman-Kostüm auf den Markt bringen möchte, muss eine entsprechende Gebühr an den Rechteinhaber zahlen. Die Hersteller geben die Kosten dann an die Verbraucher weiter. Ein hoher Preis für ein solches Kostüm ist die Folge.

Das lässt sich aber oft umgehen, indem man sich ein ähnliches, aber nicht lizenziertes Kostüm kauft. Ein Beispiel: Wer ein Asterix-Kostüm kaufen möchte, zahlt dafür im Internet um die 70 Euro. Sucht man allerdings alternativ nach einem „kleiner Gallier“-Kostüm bekommt man eine ganz ähnliche Verkleidung schon für knapp 20 Euro. So spart man in diesem Beispiel über 70 Prozent. Seien Sie bei der Suche kreativ und probieren Sie am besten verschiedene Bezeichnungen aus. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass der Suchbegriff „Superheld grün Kostüm“ zu einem Kostüm führt, welches einem muskulösen grünen Marvel-Helden sehr sehr ähnlich sieht.

Der Klassiker: Kostüm selbst basteln

Wenn das Geld knapp ist oder man einfach keine Zeit fürs Kostüm-Shopping gefunden hat, hilft immer wieder der Klassiker aller Tipps: Selbermachen. Dabei gibt es natürlich auch wieder kosten- und zeitintensivere Varianten oder eben schnell und günstig. Für Ersteres gibt es keine Grenzen. Cosplayer zeigen sich regelmäßig in extrem aufwendigen selbstgemachten Kostümen – die wahrscheinlich auch entsprechend teuer waren.

Da wir aber Tipps zum Geld sparen geben wollen, hier ein paar Vorschläge, für günstige Alternativen:

Die Traube: ein einfarbiges Outfit und gleichfarbige Ballons. Mehr braucht es nicht. Einfach die Ballons aufblasen und am Oberteil befestigen. Fertig ist das Traubenkostüm. Wer dem Ganzen die Krone aufsetzen möchte, kombiniert das Outfit mit einer grünen Mütze.

View this post on Instagram A post shared by Justine Huxley (@justinehuxley)

Wem selbst das noch zu aufwendig ist, dem kann der nächste Tipp helfen. Der Instagram-Nutzer boxerninja postete ein Bild in einem T-Shirt. Darauf hat er mit einem schwarzen Stift „Error 404 Costume Not Found“ geschrieben. Auf Deutsch heißt das so viel wie „Fehler 404 Kostüm nicht gefunden“ und bezieht sich auf die berühmte Fehlermeldung 404, die erscheint, wenn man versucht, eine Internetseite zu erreichen, die nicht existiert.

View this post on Instagram A post shared by J Groeling (@boxersninja)

Seien Sie einfach kreativ. Häufig kann aus alter Kleidung und Dingen, die sowieso im Haushalt vorhanden sind, ein günstiges Kostüm gebastelt werden.

Alte Kostüme noch mal tragen