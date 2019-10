Ehemalige Eiskunstläuferin : Katarina Witt: Ost-Frau ist für mich ein Gütesiegel

Berlin Katarina Witt fühlt sich durch ihre DDR-Vergangenheit freier und toleranter als viele Frauen im Westen.

„Wo manche West-Frau in meiner Generation noch damit kämpft, was ihre Elterngeneration sich erobern musste, merke ich, dass ich viel freier, viel unabhängiger, viel liberaler, viel toleranter sein kann“, sagte der einstige Eislaufstar dem „Tagesspiegel“.

„Für mich waren Mann und Frau immer auf Augenhöhe, das war in meinem Elternhaus so, aber auch in der Schule und bei Freunden.“ Für sie sei es inzwischen „ein Gütesiegel“, eine in Ostdeutschland geborene Frau zu sein, sagte Witt.