Herzoginnen Kate und Meghan bezaubern Tennis-Fans in Wimbledon FOTO: Steven Paston FOTO: Steven Paston

Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt ohne ihre Männer haben die britischen Herzoginnen Kate und Meghan (beide 36) die Tennis-Fans in Wimbledon entzückt. Sie wurden mit Beifall empfangen, als sie am Samstag die königliche Loge im Centre Court in Wimbledon betraten. dpa