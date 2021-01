Pandemie : Kate Winslet vermisst ihre Familie

Kate Winslet 2017 in der "Graham Norton Show". Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

London Ihr geht es so wie den meisten Menschen: Schauspielerin Kate Winslet fehlen in Corona-Zeiten die Begegnungen mit Freunden und der Familie.

„Meine Mutter ist vor drei Jahren verstorben, sodass mein Vater jetzt allein lebt. Er ist zum Glück okay, aber es fällt mir schwer, ihn so lange nicht zu sehen“, sagte die Britin dem Magazin „Bunte“. Sie vermisse es, ihn in die Arme zu nehmen. Das Gleiche gelte auch für ihre drei Geschwister, sagte Winslet weiter.