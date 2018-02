Kattia Vides muss das Camp verlassen

Die Kolumbianerin konnte am Mittwochabend im Telefon-Voting der Zuschauer nicht ausreichend viele Stimmen für sich gewinnen. Für Kattia Vides hat das Australien-Abenteuer nun ein Ende.

Vieles scheint indes dafür zu sprechen, dass Tina York in diesem Jahr gute Chancen auf den Titel hat. Bei Twitter freute sich jedenfalls die große Mehrheit darüber, dass ihre Tanja weiterhin dabei ist. Dabei bettelt die Sängerin in jeder Folge darum, endlich ausziehen zu dürfen.

Den Bachelor konnte sie nicht überzeugen und für die Dschungelkrone reichte es nun leider auch nicht. Kattia Vides muss einen weiteren Rückschlag in ihrer TV-Karriere verkraften: das Aus auf der Zielgeraden.

Bachelor Sebastian Pannek wählte sie per Rose damals immerhin auf den vierten Platz. Doch dann war Schluss für Kattia Vides. In der Kuppelshow erlangte sie schnell Berühmtheit. Und zwar als Zicke, vor der man so weit wie möglich auf Abstand gehen sollte.

Die Latina lebt und arbeitet in Kassel und ist eine selbsterklärte Sportskanone, was sie insbesondere auf Instagram der Öffentlichkeit kundtut. Besonders pikant: Offenbar war Kattia während ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" noch mit ihrem Ex-Mann verheiratet. Erst unmittelbar vor den Dreharbeiten soll die Scheidung erfolgt sein.

Wie es nun für Kattia Vides weitergeht und in welcher TV-Show sie ihr Glück noch einmal versuchen wird, bleibt abzuwarten.