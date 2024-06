„Woman's World“ Katy Perry bringt neue Musik raus - sexy Werbung

Mit Hits wie „California Gurls“ oder „Firework“ war Perry zum Pop-Superstar aufgestiegen. Im vergangenen Jahr hatte sie in einem Millionen-Deal die Rechte an ihren fünf Alben an die Firma Litmus Music verkauft. Seit 2018 war sie Teil der Jury bei der US-Talentshow „American Idol“, im Februar gab sie ihren Ausstieg als Jurorin bekannt.