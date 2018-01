später lesen Hollywood-Stern Katy Perry und Heidi Klum feiern Minnie Maus FOTO: Richard Shotwell FOTO: Richard Shotwell Teilen

Twittern

Teilen



Seit 90 Jahren mischt Minnie Maus im Filmgeschäft mit - jetzt hat die weltberühmte Mäusedame auch einen festen Platz in Hollywood. Die Comic- und Zeichentrickfigur wurde am Montag auf dem „Walk of Fame“-Bürgersteig mit einer Sternen-Plakette verewigt. dpa