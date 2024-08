Fernsehen Kaulitz-Brüder treten in TV-Show gegeneinander an

„Zum ersten Mal treten die Zwillingsbrüder nicht miteinander, sondern mit drei weiteren prominenten Show-Erfindern gegeneinander an“, kündigte ProSieben an. „Und das in allen vier Folgen. Was kommt am besten an? Vielleicht "Schere Stein Rasiert", die Show, bei der die Verlierer am Frisuren(-un-)glücksrad drehen müssen? Oder "Mein Napf Dein Napf", wo es darauf ankommt, Tiere kulinarisch zu überzeugen? Oder doch eher "Sing meine Frage - Das Quizkonzert", in dem die Fragen in den unterschiedlichsten Musikrichtungen vorgesungen werden?“.