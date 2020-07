BRZRKR : Keanu Reeves schreibt an Comic-Buch-Reihe mit

Keanu Reeves schreibt an Comic-Buch-Reihe mit

Los Angeles Comics haben im Leben von Keanu Reeves schon immer eine besondere Rolle gespielt. Jetzt mündet seine Leidenschaft in ein neues Projekt.

Keanu Reeves (55) arbeitet an einer Serie von Comic-Büchern mit. Mit Matt Kindt, dem Graphic-Novel-Autor der „New York Times“, will der Schauspieler eine zwölfteilige Serie mit dem Titel „BRZRKR“ (sprich: Berzerker) produzieren. Der erste Teil soll in diesem Oktober veröffentlicht werden, wie „CNN“ berichtete.