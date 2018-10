später lesen Tabuthema Keira Knightley: Habe Kate nicht angegriffen FOTO: Vianney Le Caer FOTO: Vianney Le Caer Teilen

Schauspielerin Keira Knightley (33, „Fluch der Karibik“) weist den Vorwurf zurück, mit ihrem neuen Essay habe sie Herzogin Kate angegriffen. „Ich habe niemanden in irgendeiner Weise beschämt, ganz im Gegenteil“, sagte sie bei der Premiere ihres neuen Films „Colette“ am Donnerstagabend in London. dpa