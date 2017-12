später lesen Chillige Festtage Kelly Clarkson will an Weihnachten einfach ausspannen FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

US-Sängerin Kelly Clarkson (35, „Love So Soft“) will an Weihnachten nur die Beine hochlegen. „Unser Leben dreht sich das ganze Jahr so schnell, da wollen wir nur chillen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind auf unserer Farm, fahren mit einem Quad, spielen zusammen Spiele oder schauen Filme und reden.“ dpa