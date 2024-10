Fernsehen Kieler „Tatort“: Karoline Schuch folgt auf Axel Milberg

„Ich freue mich und bin aufgeregt, ab Herbst zum Kieler "Tatort" zu gehören“, sagte Karoline Schuch laut NDR-Mitteilung. „Er hatte für mich immer eine ganz besondere Farbe und ich hoffe und wünsche mir, dass wir diese beibehalten können. Besonders freue ich mich auf Almila, die ich seit ihrem allerersten Fall in Kiel kenne, denn da standen wir gemeinsam vor der Kamera.“ Das Besondere an ihrer Rolle der Elli Krieger sei, dass sie als Psychologin in den polizeilichen Dienst trete. „Dieser Umstand hat mich besonders gereizt, weil damit für mich die klassische Kommissarsarbeit entfällt und es einen spannenden Kontrast zur Figur Mila Sahin geben wird“, so Schuch, die in Mecklenburg-Vorpommern lebt.