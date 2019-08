It-Girls : Kim Kardashian: Ich würde alles für Paris Hilton tun

Los Angeles Reality-Star Kim Kardashian (38) hat It-Girl Paris Hilton (38) als ihre Entdeckerin gepriesen.

„Ich würde wirklich alles für sie tun. Sie hat mir meine Karriere geschenkt. Das rechne ich ihr total an“, sagte die US-Amerikanerin in einem Clip zu ihrer Show „Keeping Up with the Kardashians“, der am Sonntag (Ortszeit) im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Loyalität sei ihr sehr wichtig.