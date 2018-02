später lesen Mutterglück Kim Kardashian postet erstes Foto von Tochter Chicago FOTO: Charles Sykes FOTO: Charles Sykes Teilen

Twittern

Teilen



Der US-Fernsehstar Kim Kardeshian West („Keeping Up with the Kardashians“) hat erstmals ein Foto der jüngsten Tochter Chicago veröffentlicht. dpa