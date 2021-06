Liebes-Aus : Kim Kardashian spricht über ihre Ehe-Probleme

Berlin Im Februar reichte Kim Kardashian die Scheidung von Kanye West ein. Sie fühle sich „wie eine verdammte Versagerin“, sagte sie jetzt im US-Fernsehen.

„Ich fühle mich wie eine verdammte Versagerin, weil das meine dritte verdammte Ehe war. Ich fühle mich wie eine verdammte Verliererin“, sagte die 40-Jährige unter Tränen in der neuesten Folge der Serie „Keeping Up with the Kardashians“.